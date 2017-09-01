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22:20 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ласицкене победила в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 1,97 метра.

Второй стала украинка Юлия Левченко (1,94), третьей – чешка Михаэла Грубая (1,88).

Таким образом, Ласицкене, которая является двукратной чемпионкой мира, выиграла "Бриллиантовую лигу"-2017. За победу она должна получить 50 тысяч долларов. Добавим, что победа в Брюсселе стала для нее 18-й подряд в этом сезоне.

Бриллианты для Шубенкова и Ласицкене

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Браво!

23:22

Снежик

теперь может ехать домой, до зимы в Прохладный

23:03

alex_alex

По ТВ нет нигде. Может вообще нет?

22:34