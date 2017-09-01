Ласицкене победила в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 1,97 метра.
Второй стала украинка Юлия Левченко (1,94), третьей – чешка Михаэла Грубая (1,88).
Таким образом, Ласицкене, которая является двукратной чемпионкой мира, выиграла "Бриллиантовую лигу"-2017. За победу она должна получить 50 тысяч долларов. Добавим, что победа в Брюсселе стала для нее 18-й подряд в этом сезоне.
marksan
Браво!
23:22
Снежик
теперь может ехать домой, до зимы в Прохладный
23:03
alex_alex
По ТВ нет нигде. Может вообще нет?
22:34