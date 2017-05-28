Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Результат лучшей попытки россиянки, выступавшей под нейтральным флагом, – 2,03 метра. Она показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд. Второе место заняла полька Камила Лицвинко, третье - американка Вашти Каннингэм.

Напомним, Ласицкене получила разрешение выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом в апреле.

Эта победа стала первой для российских легкоатлетов на международных стартах после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.