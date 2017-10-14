22:18 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ласицкене не стала легкоатлеткой года в Европе

3

Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года, информирует пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики. На эту награду также претендовала российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Ласицкене в 2017 году завоевала золото чемпионата мира в Лондоне и 1 сентября выиграла 18-й турнир подряд в сезоне, победив в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. На всех стартах россиянка выступала в качестве нейтрального атлета из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Помимо россиянки и Стефаниди на награду лучшей легкоатлетки Европы претендовали польская метательница молота Анита Влодарчик и бельгийская семиборка Нафиссату Тиам.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

maximalist

Даже смена фамилии не помогла. Больше не будем освобождать греков, болгар и сербов... Сами виноваты...

22:44

Алый Дракон

Этого следовало ожидать... Решение исключительно политическое... В этом сезоне была только Мария, и "все остальные", но "нельзя" было давать награду спортсменке из страны, "запятнанной допингом" )... Ее и не дали, хотя решение выглядит откровенно глупо и убого, и это прекрасно понимают даже те, кто дал награду гречанке, но... "нельзя"... Сверху надавили...

22:44

rusfed 2.0

позорное решение. фарс

22:31