Ласицкене не стала легкоатлеткой года в Европе

Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года, информирует пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики. На эту награду также претендовала российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Ласицкене в 2017 году завоевала золото чемпионата мира в Лондоне и 1 сентября выиграла 18-й турнир подряд в сезоне, победив в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. На всех стартах россиянка выступала в качестве нейтрального атлета из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Помимо россиянки и Стефаниди на награду лучшей легкоатлетки Европы претендовали польская метательница молота Анита Влодарчик и бельгийская семиборка Нафиссату Тиам.