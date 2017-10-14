Ласицкене не стала легкоатлеткой года в Европе

Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года, информирует пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики. На эту награду также претендовала российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.
Ласицкене в 2017 году завоевала золото чемпионата мира в Лондоне и 1 сентября выиграла 18-й турнир подряд в сезоне, победив в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. На всех стартах россиянка выступала в качестве нейтрального атлета из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Помимо россиянки и Стефаниди на награду лучшей легкоатлетки Европы претендовали польская метательница молота Анита Влодарчик и бельгийская семиборка Нафиссату Тиам.
maximalist
Даже смена фамилии не помогла. Больше не будем освобождать греков, болгар и сербов... Сами виноваты...
22:44
Алый Дракон
Этого следовало ожидать... Решение исключительно политическое... В этом сезоне была только Мария, и "все остальные", но "нельзя" было давать награду спортсменке из страны, "запятнанной допингом" )... Ее и не дали, хотя решение выглядит откровенно глупо и убого, и это прекрасно понимают даже те, кто дал награду гречанке, но... "нельзя"... Сверху надавили...
22:44
rusfed 2.0
позорное решение. фарс
22:31