Ласицкене не настраивается на мировой рекорд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не готовит себя к мировому рекорду. Спортсменка в этом году выиграла чемпионат мира, а также показала лучший результат сезона - 2,06. Мировой рекорд составляет 2,10.

- Я не понимаю, почему, когда я прыгнула на 2,06, все подумали, что 2,10 не за горами. Это огромные высоты, - цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. - Я не ставлю это себе целью. Настроена на личные рекорды, для меня это важнее. Брать на себя ответственность побить рекорд мира – это большая ответственность, это уже многие известные спортсмены проходили. Я не буду это делать, буду прыгать в свое удовольствие.

Если этому суждено быть, я не против. Делаю для этого все – тренируюсь, выкладываюсь на каждом старте для повышения собственных результатов.