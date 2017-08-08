Ласицкене не будет жить в официальном отеле чемпионата мира в Лондоне из-за инфекции в нем

Представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова отметила, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене точно не будет жить в официальном отеле мирового первенства в Лондоне. Там накануне было зафиксировано несколько десятков случаев заболевания энтеровирусной инфекцией.

– Маша Ласицкене точно в официальном отеле жить не будет, – цитирует "Р-Спорт" Орлову. – Организаторы ей и ее тренеру уже забронировали номер неподалеку от Олимпийского парка. Также сейчас ищут другие более удобные варианты поблизости.

Орлова добавила, что для других российских спортсменов, которые еще не прибыли в Лондон, на данный момент иного варианта проживания, кроме как в официальном отеле, не предусмотрено.

– У организаторов просто нет такой возможности, – подчеркнула Орлова. – Исключение пока сделали только для Ласицкене. Но в данный момент ситуация стабильна, новых случаев заболеваний нет.