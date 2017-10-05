Ласицкене начала готовиться к новому сезону в Афинах

Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене начала подготовку к новому сезону в Афинах. Первое занятие прыгуньи в высоту состоялось 4 октября.

- В среду состоялась первая тренировка после отпуска, - приводит слова Ласицкене Rusathletics.com. - Первый месяц по традиции будем закладывать физическую базу и решили весь октябрь позаниматься в столице Греции в олимпийском спортивном комплексе OAKA, к тому же погода здесь в октябре гораздо приятнее, чем в России. Мы написали прыгунье с шестом Екатерини Стефаниди и она помогла организовать тренировки. В ноябре вернемся в родной Прохладный и там уже начнем технические тренировки с моим личным тренером Геннадием Габриляном.

Напомним, в прошлом сезоне Ласицкене не проиграла ни одного турнира, в которых участвовала. Помимо золота чемпионата мира в Лондоне, где она выступала в нейтральном статусе, она стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.