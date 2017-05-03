Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме 18 июня. Ранее она получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

– Сегодня Марии поступило приглашение принять участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, которое мы приняли, – цитирует "Р-Спорт" менеджера Ласицкене Ольгу Назарову. – Также она примет участие в соревнованиях в итальянской Падуе, которые пройдут 16 июля.