19:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ласицкене (Кучина) выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

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Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме 18 июня. Ранее она получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

– Сегодня Марии поступило приглашение принять участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, которое мы приняли, – цитирует "Р-Спорт" менеджера Ласицкене Ольгу Назарову. – Также она примет участие в соревнованиях в итальянской Падуе, которые пройдут 16 июля.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170503/1119963441.html

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