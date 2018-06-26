Ласицкене и Шубенков выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков примут участие в седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже 30 июня, информирует пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Соревнования в беге с барьерами на 110 м пройдут 30 июня и начнутся в 21.53 по московскому времени, турнир по прыжкам в высоту среди женщин начнется в 21.10.

Напомним, что Ласицкене одержала победы в 44 турнирах подряд. Она является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, а также серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Также россиянка является победительницей финала "Бриллиантовой лиги" – 2017.

Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира. Он также является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира. Кроме того, он одержал две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).