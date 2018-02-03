Ласицкене и Лысенко претендуют на звание легкоатлетов января

Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Мария Ласицкене номинированы на звание лучшего легкоатлета и легкоатлетки в Европе.

Помимо Лысенко, за награду поборются Рено Лавиллени (Франция, прыжки с шестом), Томаш Станек (Чехия, толкание ядра), Петр Свобода (Чехия, бег с барьерами) и Карстен Вархольм (Норвегия, бег с препятствиями).

Соперницами Ласицкене станут Фил Хили (Ирландия, бег), Лора Мьюр (Великобритания, бег), Татьяна Пинту (Германия, бег), Алина Талай (Белоруссия, бег с барьерами).

Лысенко и Ласицкене показали лучшие результаты сезона в мире (2,04 и 2,37 соответственно).