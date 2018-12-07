Ласицкене и Иванюк выступят на международном турнире по прыжкам в высоту в Минске

Неоднократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене и бронзовый призер европейского первенства 2018 года Илья Иванюк выступят 22 декабря в Минске на международном турнире по прыжкам в высоту. Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Ласицкене и Иванюк имеют разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которые позволяют им до 31 декабря 2018 года выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Для того, чтобы иметь возможность соревноваться с зарубежными соперниками в следующем году, им нужно вновь обращаться в ИААФ.

- Ласицкене и Иванюк планируют выступить на международном турнире в Минске 22 декабря, - цитирует ТАСС Юхареву. - 23 декабря там же пройдет мастер-класс с участием тренера Евгения Загорулько и олимпийского чемпиона 2008 года Андрея Сильнова, который сейчас занимает пост первого вице-президента нашей федерации.