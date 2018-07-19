Ласицкене хочет стать чемпионкой Европы, чтобы "собрать полный комплект"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене подчеркнула, что отсутствие титула чемпионки Европы является для нее дополнительной мотивацией перед континентальным первенством в Германии. Сегодня Ласицкене победила на чемпионате России в Казани.

- С Германией, как и с любой европейской страной, абсолютно нормальные отношения. Я вообще никогда не настраиваю себя на страну, просто настраиваю себя на старт, - цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. - Новый стадион, новые болельщики, новые эмоции - это важнее. Уверена, что в любой стране нас встретят хорошо. Является ли отсутствие титула чемпионки Европы стимулом? Конечно, почему бы и не собрать полный комплект.

В Казани отлично, все хорошо. Прыгала с отличным самочувствием, никаких вопросов не возникло. К тому, что было не очень много зрителей, мы на российских стартах уже привыкли. Но рада, что были молодые люди, которые болели за нас, кричали, которые нас знают. Это хорошо. Из своих попыток мне ни одна не понравилась, я в этом плане такая бука.

Я люблю выступать на чемпионате России. Это важно, нужно и правильно. Хочется быть чемпионкой России, хочется быть на родной земле, показывать себя болельщикам, которые тебя ждут. Сегодня победе радовались волонтеры, обнимались. Ради этого стоит выступать, это дает силы. Мы боремся, несмотря ни на что и кого.