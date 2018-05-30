Ласицкене готова выступить на чемпионате Европы в нейтральном статусе

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что будет готова, если ей придется выступать в нейтральном статусе на чемпионате Европы-2018, который пройдет в Берлине с 7 по 12 августа. Легкоатлетка отметила, что вопрос об участии в международных стартах является тяжелым для российских спортсменов.

В декабре 2016 года ИААФ приняла решение разрешить российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе на зарубежнных соревнованиях на время отстранения ВФЛА.

– На протяжении двух лет вопрос участия в международных стартах очень сложен для любого россиянина, – цитирует ТАСС Ласицкене. – Я и сейчас выступаю в статусе нейтрального спортсмена. Если не будет принято положительного решение по поводу нас, придется выступать в нейтральном статусе и в Берлине.

Это, конечно, сложно, но мы все время готовимся. И я готова показать, что нахожусь в отличной форме и хочу защищать свои титулы. Тем более что чемпионкой Европы я еще не была, поэтому все будет в моих руках. Будем работать и постепенно выходить на пик формы к Берлину.

В активе 25-летней Ласицкене два золота чемпионата мира, две высшие награды мирового первенства в помещении, медаль за первое место на чемпионате Европы в помещении и три награды командного чемпионата Европы – два золота и серебро.