Ласицкене до конца сезона выступит только в финале "Бриллиантовой лиги"

Менеджер двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова сообщила, что спортсменка пропустит турнир в немецком Эберштадте, но выступит в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, который состоится 1 сентября. Ранее представитель легкоатлетки допускала, что Ласицкене может поучаствовать в турнире в Эберштадте, который пройдет 26 августа.

– Организаторы турнира в Германии потеряли ряд спонсоров и сейчас испытывают проблемы с финансами, – цитирует ТАСС Назарову. – Сумма, которую они предлагают, несерьезная. Я как менеджер не могу послать спортсменку за такие деньги. Это просто неприлично.

Тренер, в свою очередь, сказал, есть ли смысл ехать туда ради тренировки, коль это можно сделать и в ЦСКА. Поэтому мы решили не ехать. У Маши в этом сезоне остается только один старт – финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.