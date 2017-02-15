Лашманова выступит на чемпионате России, Кирдяпкин и Каниськина - нет

Елена Лашманова примет участие в чемпионате России в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной в группе выносливости Николая Лукашина. Соревнования пройдут на трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке. Олимпийская чемпионка Лондона вернулась в спорт в этом году после двухлетней дисквалификации за допинг. Еще два отбывших дисквалификацию спортсмена - Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин - соревнования пропустят. Спортсмены не могут выступать в официальных турнирах, поскольку не вернули призовые за турниры, в которых принимали участие. Ранее все они вошли в число кандидатов в сборную Мордовии на сезон-2017.

- Среди участников турнира Елена Лашманова и Денис Нижегородов, - цитирует ТАСС Лукашкина. - Чемпион мира 2013 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов по состоянию здоровья пропустит эти соревнования. Под вопросом остается участие в соревнованиях Станислава Емельянова, который тоже приболел.

Пропустит турнир и Ольга Каниськина, которая пока не определилась, будет ли продолжать свою карьеру.

В этом чемпионате России также выступит много молодых спортсменов. Мы большие надежды связываем с тем же Сергеем Широбоковым 1999 года рождения, который в прошлом году победил на "двадцатке" на летнем чемпионате России.