Кучина видит Бутова новым президентом ВФЛА

Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту Мария Кучина считает, что генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов - оптимальный кандидат на пост главы организации. Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. Помимо Бутова на этот пост претендуют действующий глава федерации Дмитрий Шляхтин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и обладатель золотой медали Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

Если бы мне дали возможность проголосовать, то я бы, конечно, сначала рассмотрела своих недавних товарищей по сборной Лену Исинбаеву и Андрея Сильнова, - заметила Кучина. - Они прекрасные спортсмены и понимают, что необходимо легкой атлетике; не исключено, что у них бы получилось вывести нашу федерацию из той тяжелой ситуации, в которой она оказалась. Но у них пока нет необходимого опыта административной работы, чтобы сразу стать главой ВФЛА. На мой взгляд, Михаил Яковлевич Бутов - лучшая кандидатура на пост руководителя.

Он в прошлом году был выбран в совет ИААФ, прекрасно знает людей из международной федерации, разбирается в легкой атлетике, является настоящим профессионалом и отличным менеджером. А сейчас нам это необходимо. Время для экспериментов прошло. Поэтому хочется увидеть некий союз: менеджера Бутова и атлетов Исинбаевой с Сильновым. У этой команды все бы получилось.

Федерация при нынешнем руководстве в минувшем сезоне свою задачу не выполнила. А я не хочу пропускать еще один год. Легкая атлетика - это моя жизнь и моя работа, поэтому я очень жду выборов нового руководства.

Дмитрию Анатольевичу Шляхтину, к сожалению, не удалось добиться того, чтобы нам разрешили выступить на Олимпиаде в Бразилии. Результата нет, и предстоящую зиму мы снова можем пропустить. А хочется, чтобы был результат. На такой должности это самое главное.