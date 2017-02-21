Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту Мария Кучина показала лучший результат сезона в мире на чемпионате России. Она преодолела планку на высоте 2,03 м. По словам самой спортсменки, она надеется выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде.

- Не могу сказать, что этот рекорд дался мне легко - это результат долгих тренировок, огромная заслуга в нем моего тренера Геннадия Габриляна, - цитирует ТАСС Кучину. - Но это не потолок, я и сегодня могла продолжать. Но решила приберечь силы на следующий старт, которым, я надеюсь, станет чемпионат Европы в Белграде.

Я готова выступать на этом турнире и показывать там результаты. Это наше законное право - выступать на международных состязаниях. Не зря же мы пахали так много осенью и зимой.

Ранее Кучина подала индивидуальную заявку в ИААФ на участие в международных турнирах под нейтральным флагом. Ответа от федерации еще не было. Атлеты не могут представлять Россию на официальных соревнованиях в связи с исключением ВФЛА из ИААФ.