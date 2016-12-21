Кучина пока не отправляла в ИААФ заявку на участие в международных соревнованиях

Личный тренер чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной Геннадий Габрилян сообщил, что россиянка не отправляла в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) индивидуальную заявку на участие в международных соревнованиях. По его словам,спортсменке сейчас крайне важно иметь полноценную соревновательную практику.

– Маша пока не отправляла заявку в ИААФ, так как мы ждем консультаций от ВФЛА о том, как нам этот документ правильно оформить, – приводит ТАСС слова Габриляна. – Кучина очень хочет выступить в марте на чемпионате Европы и на других зимних международных соревнованиях.

Я прошу болельщиков не обращать внимания на то, что Марии придется выступать не под российским флагом. Ей крайне важно иметь сейчас полноценную соревновательную практику для того, чтобы приносить медали России, как только ВФЛА будет восстановлена в своих правах.

Ранее ИААФ разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной выступать на всех международных соревнованиях, в том числе на зимнем чемпионате Европы 2017 года в качестве нейтрального спортсмена.