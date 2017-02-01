17:44 1 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Кучеренко, Комаров и Яргунькин дисквалифицированы за употребление допинга

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Президиум ВФЛА утвердил решения РУСАДА о дисквалификации на разные сроки Ольгу Кучеренко, Александра Яргунькина и Германа Комарова, сообщает пресс-служба организации. В пробе Яргунькина найден эритропоэтин. Спортсмен отстранен на четыре года - с 26 августа 2015-го по 25 августа 2019-го. Комаров получил аналогичное наказание за обнаружение в его анализах метаболитов оралтуринабола. 

Прыгунья в длину Ольга Кучеренко получила дисквалификацию на два года из-за наличия в пробе запрещенной субстанции. Аннулируются все результаты спортсменки начиная с 28 августа 2011 года, когда она выступала на чемпионате мира в Тэгу. Таким образом, она лишена серебрянной медали, полученной на этом турнире. Срок ее отстранения заканчивается в декабре 2018 года.

Дополнительная информация

http://www.rusathletics.com/ant/news.15730.htm

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