Кубинец Эчеваррия совершил самый дальний прыжок в XXI веке

Кубинец Хуан Мигель Эчеваррия на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция) совершил самый длинный прыжок XXI века. В заключительной попытке при попутном ветре 2,1 м/с он прыгнул на 8,83 м. Этот результат мог бы быть пятым в истории, однако достижения фиксируются при ветре, не превышающем 2,0 м/с.

Напомним, что рекорд мира в прыжках в длину принадлежит американцу Майку Пауэллу – 8,95 м. Он был установлен еще на чемпионате мира 1991 года в Токио. Пауэлл тогда превзошел достижение соотечественника Боба Бимона (8,90 м), державшееся с 1968 года.