Ксения Семенова – о скандале педофилом в сборной США: "В России такое невозможно представить"

Чемпионка мира Ксения Семенова поделилась мнением с "СЭ" по поводу откровений олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Маккайлы Марони, которая считает себя жертвой сексуального насилия со стороны врача сборной США Ларри Нассара.

– Если говорить про нашу гимнастику, брать мое время, то могу сказать – у нас такого никогда даже близко не было! – заявила Семенова. – Не знаю, почему такие чудеса за океаном происходят, потому что у нас устроить такое немыслимо – в голову такое не может прийти!

– История с Нассаром, недавние признание Корбут – это может отразиться на имидже спортивной гимнастики?

– Не знаю, откуда идет весь этот наплыв. Может, хотят напомнить о себе. Либо я вообще ничего не понимаю в жизни.

– Это может повлиять на родителей, которые хотели бы отдать своих детей в гимнастику?

– В США это может повлиять. Потому что у них многократные олимпийские чемпионки рассказывали, что с ними это произошло. На выборе родителей это может сказаться – откуда они знают, что с их ребенком не повториться то же самое. Но в России такое невозможно представить. (Игорь НОВИКОВ)