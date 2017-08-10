Кривов будет лишен золота Универсиады-2011

Российский ходок Андрей Кривов будет лишен золотой медали Универсиады 2011 после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, информирует Inside the games.

На днях спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации Кривова и Натальи Евдокимовой (бег на средние дистанции). Спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил ИААФ. Кривов получил дисквалификацию 3 года на основании абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте с 12 апреля 2016 года.

Орган за контролем по соблюдению антидопинговых правил при Международной ассоциации легкоатлетических федераций согласился с решением CAS, поэтому 31-летний Кривов будет лишен золота Универсиады в Шэньчжэне.