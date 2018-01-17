Критерии допуска для исключенных из допинг-пула российских атлетов смягчены

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение пересмотреть критерии допуска на международные соревнования для отечественных спортсменов, которые были исключены из международного пула допинг-тестирования в октябре 2017 года. По ее словам, теперь международная организация станет рассматривать обращения атлетов, а не писать автоматический отказ, как это могло быть раньше.

Напомним, в начале декабря 2017 года ИААФ представила критерии допуска на международные старты для российских легкоатлетов, которые заинтересованы в выступлении в 2018 году в нейтральном статусе. Одним из таких требований стало непрерывное находиться в пулах допинг-тестирования в последние 12 месяцев. В октябре прошлого года ИААФ обновила свой пул - в него не вошла большая часть ведущих молодых российских легкоатлетов, а также многие представители взрослой сборной страны.

После этого ВФЛА обратилась в ИААФ, попросив ассоциацию смягчить критерии допуска на российских атлетов на зарубежные турниры.

- Мы получили ответ из ИААФ на наше письмо, - цитирует ТАСС Юхареву. - Международная федерация согласилась с доводами ВФЛА в отношении исключенных в октябре из пула ИААФ легкоатлетов. Теперь ИААФ будет рассматривать заявки этих спортсменов, а не писать автоматический отказ, как могло быть раньше. Это касается тех атлетов, которые несмотря на свое исключение из пула ИААФ не прекращали указывать свои данные в системе контроля АДАМС.