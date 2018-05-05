Коробкина пока не получила от ИААФ ответа на заявку о нейтральном статусе

Победительница зимнего чемпионата Европы 2015 года в беге на 3000 м Елена Коробкина пока не получила ответа от ИААФ на поданную заявку о получении нейтрального статуса. Из-за дисквалификации ВФЛА российские спортсмены вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

- Заявление в ИААФ на нейтральный статус я подала еще в феврале, но ответа до сих пор нет. В прошлом году я также отправляла заявку, но тогда мне пришел отказ. Надеюсь, что в этом году все получится куда лучше, ведь надежда умирает последней, - цитирует ТАСС Коробкину.