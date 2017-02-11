Копейкин, вероятно, пропустит чемпионат России в помещении

Действующий чемпион России в прыжках в длину Василий Копейкин вряд ли выступит на национальном первенстве в помещении, а чемпион мира 2013 года Александр Меньков планирует принять участие в турнире, сообщил старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров. Напомним, Копейкин и Меньков пропустили турнир "Русская зима", который прошел на прошлой неделе в Москве.

– Я очень жду мужской шест, где выступят Тимур Моргунов, Георгий Горохов, Илья Мудров, Даниил Котов, – приводит "Р-Спорт" слова Назарова. – В прыжках в длину вряд ли выступит Василий Копейкин, у него побаливает стопа, а Александр Меньков планировал выступить, но ясность о его выступлениях в чемпионате России будет позднее, хотя у него есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Мы ждем Менькова, но на 100 процентов сказать, что он будет выступать, я не смогу. Будут выступать Сергей Полянский, Федор Кисельков.

В прыжках в высоту будет отсутствовать Даниил Цыплаков, у него травма коленного сустава. Он будет готовиться к лету. Восстановился Александр Грипич, но прыгать тоже будет только летом.