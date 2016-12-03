Конгресс ИААФ одобрил создание суда вместо комитета по этике

Конгресс ИААФ принял поправки в устав организации, которые были предложены ее руководителем Себастьяном Коэ. Как сообщает AFP, на заседании в Монако за применение поправок проголосовали 182 члена конгресса, против – 10. Необходимость реформ Коэ объяснил коррупционными и допинговыми скандалами, которые возникли в последние годы в мировой легкой атлетике.

В частности, реформа подразумевает замену комитета по этике на специальный суд ИААФ, который будет расследовать случаи применения допинга легкоатлетами и другие спорные вопросы. Также увеличены полномочия органов исполнительной власти ИААФ.