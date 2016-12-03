15:54 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Конгресс ИААФ одобрил создание суда вместо комитета по этике

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Конгресс ИААФ принял поправки в устав организации, которые были предложены ее руководителем Себастьяном Коэ. Как сообщает AFP, на заседании в Монако за применение поправок проголосовали 182 члена конгресса, против – 10. Необходимость реформ Коэ объяснил коррупционными и допинговыми скандалами, которые возникли в последние годы в мировой легкой атлетике.

В частности, реформа подразумевает замену комитета по этике на специальный суд ИААФ, который будет расследовать случаи применения допинга легкоатлетами и другие спорные вопросы. Также увеличены полномочия органов исполнительной власти ИААФ.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlаdimir

Решили усилить собственную власть и пытаются уйти из-под внешнего контроля, чтобы не отвечать за ПРОИЗВОЛ в отношении России! А ведь именно ИААФ стали застрельщиками антироссийской истерии!

16:34

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