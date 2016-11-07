Конева пропустит зимний сезон

Легкоатлетка Екатерина Конева сообщила, что пропустит зимний сезон. По словам чемпионки мира 2014 года в помещении, ей необходим отдых после эмоциональных потрясений в этом году.

- Просто хочу отдохнуть, - приводит "Р-Спорт" слова Коневой. - На протяжении многих лет у меня не было отпусков, у меня много что болит. Сейчас есть время, когда можно отвлечься от тренировочного процесса и чуть-чуть собраться с мыслями, чтобы с новыми силами подготовиться к летнему сезону. Желание было выступать на Олимпиаде, а так как мы никуда не поехали, лично у меня настроение и мотивация пропали. Неприятно и обидно за все, что происходило, это мучение для спортсменов, неопределенность - самое страшное. Поэтому решили отдохнуть.

Я не ухожу из спорта, не думайте. Я остаюсь. Просто хочется немножко привести голову в порядок. Чтобы выйти с новыми силами. В любом случае я сейчас еду на тренировку, я двигаюсь, лежать дома и ничего не делать не планирую. Тем более я сама по себе очень подвижная, сидеть ровно не умею.