Конева подала заявку в ИААФ на нейтральное участие в соревнованиях

Референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики Мария Трущенкова заявила, что прыгунья Екатерина Конева подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических соревнований (ИААФ) на участие в международных турнирах в статусе нейтральной спортсменки. Конева является победителем чемпионата мира-2014 и Европы-2015, а также серебряным призером ЧМ-2013 в Москве.

– Индивидуальные заявки в ИААФ подали Екатерина Конева, Евгения Соловьева, Яна Смердова, Максим Афонин, Анна Щагина, Алексей Реунков, Анна Кукушкина, – цитирует ТАСС Трущенкову.

Напомним, российские атлеты не могут выступать на международных турнирах, так как ИААФ в ноябре 2015 года приостановила членство ВФЛА после допингового доклада независимой комиссии ВАДА под началом Ричарда Паунда. По этой причине легкоатлетическая сборная пропустила Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсменам РФ разрешено принимать участие в соревнованиях после одобрения индивидуальных заявок. ИААФ для этого предоставила список критериев.