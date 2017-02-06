Комиссия ИААФ может рекомендовать частичное восстановление прав ВФЛА

Глава независимой инспекционной комиссии Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Руне Андерсен подчеркнул, что на данный момент мораторий на восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сохраняется. При этом, организация может быть частично восстановлена, если выполнит ряд условий.

- С декабря произошел ряд событий, которые нельзя назвать продуктивными, - сказал Андерсен. - В частности, комментарии вице-премьера России Виталия Мутко, доказательства, что еще один отстраненный тренер работает с атлетами, ограниченное количество тестов на национальном уровне.

С тестированием есть определенные проблемы, но остальное было позитивным, в том числе продуктивные встречи с главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным, который действительно проделал огромную работу. Инспекционная комиссия ИААФ может рекомендовать частичное восстановление ВФЛА в правах при выполнении федерацией ряда условий. Но на данный момент мораторий на восстановление членства ВФЛА сохраняется.

В мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили ВАДА инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.