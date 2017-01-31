Комаров и Яргунькин дисквалифицированы на 4 года

Всероссийская федерация легкой атлетики на основании и во исполнение решений Дисциплинарного антидопингового комитета приняла решения о дисквалификации Германа Комарова и Александра Яргунькина. Как сообщает пресс-служба РУСАДА, оба ходока отстранены на 4 года за нарушения антидопинговых правил, однако дисквалификация первого отсчитывается с 25 июня 2015 года, а второго - с 26 августа.
Дополнительная информация
http://www.rusada.ru/press/news/informatsiya-o-diskvalifikatsii-legkaya-atletika-54
Max2015
чегинские богатыри всё не унимаются? Самая же чистая в мире сборная вроде как заявлял Мутко
12:47 31 января
shpasic
кто это?)
12:09 31 января