Комаров и Яргунькин дисквалифицированы на 4 года

Всероссийская федерация легкой атлетики на основании и во исполнение решений Дисциплинарного антидопингового комитета приняла решения о дисквалификации Германа Комарова и Александра Яргунькина. Как сообщает пресс-служба РУСАДА, оба ходока отстранены на 4 года за нарушения антидопинговых правил, однако дисквалификация первого отсчитывается с 25 июня 2015 года, а второго - с 26 августа.