Колобков проведет переговоры с Коэ

23 апреля в Монако состоится встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коэ. Основная тема встречи – восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ.

К настоящему времени нашей страной проведена работа, направленная выполнение критериев восстановления ВФЛА в ИАФФ. В том числе, внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увольнения тренеров за нарушения антидопинговых правил; утверждены правила ВФЛА о лицензировании тренеров; введены изменения в правила соревнований для юношей и девушек в части обязательного прохождения дистанционного антидопингового обучения на сайте РУСАДА. Встреча пройдет в штаб-квартире ИААФ. (Дмитрий СОМОВ)