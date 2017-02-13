Кокорин - единственный легкоатлет, вернувший олимпийскую медаль

Лишь один российский бегун Антон Кокорин выполнил требование МОК вернуть медаль после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Об этом сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным выиграл бронзу на Олимпийских играх в Пекине в эстафете 4х400 м, но впоследствии все они лишились наград из-за положительной допинг-пробы Алексеева.

– Кокорин – единственный, кто вернул медаль на данный момент. Он сам ни на чем не попадался, был участником эстафеты, – цитирует "Р-Спорт" Иконникову. – Приехала его жена и привезла медаль. Это произошло еще в прошлом году. Мы сделали рассылку в ноябре, и единственным, кто откликнулся, причем буквально в течение нескольких дней, был Кокорин. Больше из тех, кто был лишен наград по итогам перепроверок, медали никто не возвращал.

Когда выходит решение МОК, мы всегда уведомляем спортсменов, а также регионы, за которые они выступают, о вынесенных санкциях. Также ОКР со своей стороны сообщает спортсменам о необходимости вернуть медали и призовые. Тем более, после отбытия дисквалификации условием допуска к соревнованиям является возврат призовых и медалей. Но это работает только в отношении спортсменов, которые собираются продолжать карьеру. В правилах пока процедура возврата четко не прописана, насколько мне известно.