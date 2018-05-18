Коэ вызван на очную ставку с Диаком

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ вызван во Францию на очную ставку с бывшим главой организации Ламином Диаком, информирует L'Equipe. Заседание суда, который рассматривает обвинения в коррупции против Диака, пройдет 25 мая.

Отметим, что обвинения также связаны с допинговыми скандалом в российской легкой атлетике. Помимо того, что Диак обвиняется в активной и пассивной даче взяток, он также подозревается в отмывании денег. 84-летний сенегалец не может покинуть пределы Франции, так как его паспорт конфискован.

Также во Франции расследуют победу заявок Дохи (Катар) и Юджина (США) на проведение чемпионатов мира в 2019 и 2021 году.