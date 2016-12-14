22:15 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Коэ возмущен новостями о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Играх-2012

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ заявил, что его возмутила информация о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. По словам британца, ИААФ восстановит членство ВФЛА и разрешит российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях только в случае абсолютной уверенности в чистоте россиян.

 
9 декабря. Лондон. Ричард МАКЛАРЕН.Ричард Макларен: "Я не называю допинговую систему в России государственной"

– Я был зол, когда услышал об этом, – приводит Sky Sports слова Коэ. – Каждый спортсмен, который был в Лондоне, посвятил этому моменту полжизни. Десятилетия упорного труда, поддержка семей и друзей, огромные финансовые вложения были разорваны на части таким отвратительным образом, и это заставило меня почувствовать злость в тот момент.

ВФЛА будет восстановлена, только когда мы будем абсолютно уверены в чистоте спортсменов, уверены в безопасной и надежной системе.

Напомним, что на прошлой неделе в Лондоне была представлена вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах: Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года, на Олимпиадах 2012 и 2014 годов.

Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года после обвинений ВАДА в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, российские легкоатлеты (кроме Дарьи Клишиной) не смогли выступить на Олимпиаде-2016.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Настолько все наигранно. Как будто прозвучало что-то новое. Сначала сочиняют сказки, затем сами начинают в них верить. :)

22:23

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