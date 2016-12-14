Коэ возмущен новостями о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Играх-2012

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ заявил, что его возмутила информация о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. По словам британца, ИААФ восстановит членство ВФЛА и разрешит российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях только в случае абсолютной уверенности в чистоте россиян.

– Я был зол, когда услышал об этом, – приводит Sky Sports слова Коэ. – Каждый спортсмен, который был в Лондоне, посвятил этому моменту полжизни. Десятилетия упорного труда, поддержка семей и друзей, огромные финансовые вложения были разорваны на части таким отвратительным образом, и это заставило меня почувствовать злость в тот момент.

ВФЛА будет восстановлена, только когда мы будем абсолютно уверены в чистоте спортсменов, уверены в безопасной и надежной системе.

Напомним, что на прошлой неделе в Лондоне была представлена вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах: Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года, на Олимпиадах 2012 и 2014 годов.

Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года после обвинений ВАДА в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, российские легкоатлеты (кроме Дарьи Клишиной) не смогли выступить на Олимпиаде-2016.