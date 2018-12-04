Коэ не считает странным, что Ласицкене не претендует на звание легкоатлетки года

Президент ИААФ Себастьян Коэ не удивлен тому, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в шорт-лист а звание лучшей легкоатлетки года. В 2018 году Ласицкене выиграла зимний чемпионат мира и летний чемпионат Европы, всего она приняла участие в 26 турнирах, из которых выиграла 25.

- Я не считаю эту ситуацию странной, поскольку голосование открытое, список составлен на основе мнения прессы, легкоатлетической семьи. Все открыто. Именно так эти имена и появились. В любом случае это неизбежно субъективная оценка, - цитирует ТАСС Коэ. - Изменить формат? Я предпочитаю не вмешиваться. Если мне не нравятся выборы, то я поменяю электорат.

В шорт-лист уж женщин вошли Нафиссату Тиам (Бельгия, семиборье), Дина Эшер-Смит (Великобритания, бег), Беатрис Чепкоеч (Кения, бег с препятствиями), Катрин Ибаргуэн (Колумбия, прыжки в длину), Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова, бег).