Коэ допускает восстановление ВФЛА до следующего заседаниая ИААФ

Президент ИААФ Себастьян Коэ допускает, что ВФЛА будет восстановлено в правах до следующего заседания организации, сообщает ТАСС. Пройдет оно в марте следующего года. Сегодня на заседании совета ИААФ в Монако было принято решение продлить отстранение ВФЛА.

- Следующее заседание пройдет в марте, но мы в этом вопросе можем проявить гибкость, если рабочая группа выступит с таким предложением, - сказал Коэ.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Из-за отстранения ВФЛА российские атлеты не приняли участия в Олимпиаде-2016 (за исключением Дарьи Клишиной), а с 2017 года выступают под нейтральным флагом, получая индивидуальные допуски.

На данный момент из пунктов "дорожной карты" по восстановлению ВФЛА остаются невыполненными предоставление ВАДА доступа к Московской антидопинговой лаборатории, признание доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и погашение расходов в размере 2,76 миллиона долларов, которые понесла ИААФ из-за отстранения ВФЛА.