01:36 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Коэ допросят второй раз по коррупционному делу ИААФ

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Глава ИААФ Себастьян Коэ будет повторно допрошен по коррупционному делу, которое разгорелось в организации в 2015 году, сообщает АР. Сегодня бывший британский легкоатлет Дэвид Бедфорд заявил, что чиновник знал о коррупции в организации. На первом допросе Коэ опроверг эти обвинения. В результате скандала с поста главы ИААФ был уволен Ламина Диак.

В декабре 2014 года немецкий канал ARD предоставил информацию, согласно которой представители ИААФ просили деньги от спортсменов за сокрытие положительных допинг-проб. Бедфорд отметил, что предупреждал об этом Коэ по телефону, а также отправлял ему электронные письма. Коэ, однако, проигнорировал его сообщения. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

вот и прижмут яйца Коэ

02:10

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