Американка Эмма Кобурн стала чемпионкой мира в беге на 3000 метров с препятствиями. Второй стала Кортни Фрерихс, также представляющая США. Замкнула тройку Хивин Киенг Джепкемой из Кении.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Женщины
3000 м/п.
1. Эмма Кобурн (США) – 9.02,58
2. Кортни Фрерихс (США) – 9.03,77
3. Хивин Киенг Джепкемой (Кения) – 9.04,03
эстонский армеец
Все "шоколадки" обалдели от того, что их сделали "белоснежки".) Правда эти спортсменки из США - на допинг проверять их не сильно будут.
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