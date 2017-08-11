Американка Эмма Кобурн стала чемпионкой мира в беге на 3000 метров с препятствиями. Второй стала Кортни Фрерихс, также представляющая США. Замкнула тройку Хивин Киенг Джепкемой из Кении.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

3000 м/п.

1. Эмма Кобурн (США) – 9.02,58

2. Кортни Фрерихс (США) – 9.03,77

3. Хивин Киенг Джепкемой (Кения) – 9.04,03