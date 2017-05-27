Клишина заняла четвертое место на этапе в Юджине

Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла четвертое место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Она показала результат 6,70 метра. Выиграла соревнования американка Бриттни Риз с результатом 7,01. Второй стала еще одна представительница США Тианна Бартолетта (6,83), третьей - Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78).
Напомним, Клишина, как и остальные российские легкоатлеты, выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом. ИААФ выдает специальные разрешения каждому из спортсменов на время отстранения ВФЛА. На данный момент к стартам допущены 14 россиян. Заявки еще около 100 спортсменов остаются без расмотрения.
Vlаdimir
Удобная для Штатов спортсменка. Вроде и Россию представляет и в тоже время призы не забирает. Вот и прыгает по четвертым местам. Другое дело Шубенков и его уровня другие российские спортсмены .... можно и с визами затянуть.
07:41
ВеликийПашаБуре
клюшкина 4-ая?! напьюсь сегодня!
07:40