Клишина взяла серебро чемпионата мира в Лондоне

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина завоевала медаль чемпионата мира в Лондоне. 26-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 7 метров ровно.
Первой стала американка Бриттни Риз (7,02 м). Тройку призеров замкунла ее соотечественница Тианна Бартоллета (6,97 м).
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Женщины
Прыжки в длину
1. Риз (США) – 7,02
2. КЛИШИНА – 7,00
3. Бартоллета (США) – 6,97
rusfed 2.0
Всем критикам нос утерла. Красавица
22:42
Bache Gabrielsen
Даша умница. Чемпионка среди женщин - надеюсь, все понимают, о чем я.
22:41
BeeBop
Даша молодец, проиграла только затесавшемуся в прыжки мужику из штатов!
22:41