22:35 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Клишина взяла серебро чемпионата мира в Лондоне

Сегодня. Лондон. Дарья КЛИШИНА взяла первую медаль чемионатов мира в карьере. Фото AFP
Сегодня. Лондон. Дарья КЛИШИНА взяла первую медаль чемионатов мира в карьере. Фото AFP
4

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина завоевала медаль чемпионата мира в Лондоне. 26-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 7 метров ровно.

Первой стала американка Бриттни Риз (7,02 м). Тройку призеров замкунла ее соотечественница Тианна Бартоллета (6,97 м).

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

Прыжки в длину

1. Риз (США) – 7,02

2. КЛИШИНА – 7,00

3. Бартоллета (США) – 6,97

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Всем критикам нос утерла. Красавица

22:42

Bache Gabrielsen

Даша умница. Чемпионка среди женщин - надеюсь, все понимают, о чем я.

22:41

BeeBop

Даша молодец, проиграла только затесавшемуся в прыжки мужику из штатов!

22:41