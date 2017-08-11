Клишина взяла серебро чемпионата мира в Лондоне

Сегодня. Лондон. Дарья КЛИШИНА взяла первую медаль чемионатов мира в карьере. Фото AFP

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина завоевала медаль чемпионата мира в Лондоне. 26-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 7 метров ровно.

Первой стала американка Бриттни Риз (7,02 м). Тройку призеров замкунла ее соотечественница Тианна Бартоллета (6,97 м).

Лондон (Великобритания)

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Прыжки в длину

1. Риз (США) – 7,02

2. КЛИШИНА – 7,00

3. Бартоллета (США) – 6,97