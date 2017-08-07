Клишина выступит еще на трех соревнованиях после чемпионата мира

Алексей Николаев, менеджер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, заявил, что спортсменка планирует выступить еще на трех соревнованиях. Напомним, что отборочный турнир на чемпионат мира в Лондоне стартует 9 августа.

– Следующим турниром после чемпионата мира для Дарьи станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа, – цитирует ТАСС Николаева. – Затем 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине. 1 сентября ей предстоит старт в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, которым она и завершит сезон.