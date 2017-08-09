Официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира 2017 года Елена Орлова отметила, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина сменила отель в Лондоне из-за вспышки инфекции в гостинице, предназначенной для участников первенства. Ранее стало известно, что около 30 спортсменов из разных стран обратились за медицинской помощью из-за инфекции.

– Даша во вторник переехала в другой отель, – цитирует ТАСС Орлову. – Все остальные продолжают жить на старом месте. Сейчас уже смысла нет куда-то ехать.