Клишина получила британскую визу для участия в чемпионате мира-2017

Российская легкоатлетка Дарья Клишина сообщила, что выступит на чемпионате мира-2017. Прыгунья в длину получила британскую визу и сможет попасть на турнир, который в августе пройдет в Лондоне.

- Я уже получила визу, это был долгий процесс, у меня также, как у всех, - приводит ТАСС слова Клишиной. - Думала, сделаю быстрей, решила сделать это заранее, делала это в Америке, знала, что в Европе у меня просто не будет так много времени, чтобы я могла отдать паспорт на три недели. Выдохнула, когда получила.