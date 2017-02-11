11:01 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Клишина победила на открытом чемпионате Риги

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина стала победительницей зимнего открытого чемпионата Риги. Спортсменка показала результат 6,78 метра. Второй стала Кристина Блазевика (6,28) из Латвии, тройку призеров замкнула ее соотечественница Лаума Грива (6,19).

Напомним, что в связи с дисквалификацией ВФЛА российские легкоатлеты пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду в Рио, куда была допущена только Клишина. С этого года ИААФ начал прием индивидуальных заявок от российских легкоатлетов для выступления под нейтральным флагом.


 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ckjy

Чемпионка чемпионатов... водокачек!:)))

12:51

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