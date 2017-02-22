12:44 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Клишина готовится к чемпионату Европы-2017 в Италии и прибудет в Белград 1 марта

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Алексей Николаев, агент легкоатлетки Дарьи Клишиной, сообщил, что спортсменка проводит финальный этап подготовки к чемпионату Европы в помещении на сборе под Римом, в Белград она планирует прилететь 1 марта. Клишина, которая тренируется в США, была единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. У нее имеется разрешение на участие в чемпионате Европы, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта, тогда как остальные российские легкоатлеты, подавшие заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), пока не получили ответа на свои запросы.

– Дарья сейчас тренируется под Римом, – цитирует "Р-Спорт" Николаева. – Ориентировочно 1 марта она приедет в Белград, выступит на чемпионате Европы и улетит в Америку. Подготовка проходит по плану.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170222/1116706135.html

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