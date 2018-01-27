Китайский бегун намерен пробежать от Южного полюса до Северного за 300 дней

48-летний китайский бегун Бай Бинь собирается пробежать от Южного полюса до Северного за 300 дней, информирует Xinhua Sports. Спортсмен при этом покроет расстояние в 24 тысячи километров. По его словам, у него 17-летний опыт бега на большие расстояния, а предстоящий забег станет для него главным вызовом в жизни.
25 февраля Бай Бинь отправится на китайскую станцию в Антарктике, а уже оттуда 2 марта побежит свой марафон. Атлет уже прославился тем, что в 2011 году он пробежал 10 тысяч км за 150 дней.
- Я бегаю по 70-80 км ежедневно. Поэтому уверен, что смогу сделать это, - отметил Бай Бинь. - Надеюсь, что еще больше людей полюбят этот спорт.
Chinese ultra runner Bai Bin, 48, will run from the South Pole to North Pole, covering a distance of about 24,000km in around 300 days pic.twitter.com/CBFXlgUM7W– Xinhua Sports (@XHSports) 27 января 2018 г.
Спринт
Это просто сумасшествие. По 80 км каждый день, да еще минимум 1/5 от общей дистанции в районах Антарктики и Арктики. Это самоубийство. Даже обладая сверх выносливостью, это за гранью физиологии человека.
16:42