Китаянка Лян Жуй победила с мировым рекордом в ходьбе на 50 км на ЧМ

Китаянка Лян Жуй победила с мировым рекордом на дистанции 50 км на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе, который проходит в китайском Тайцане. Ее результат 4 часа 4 минуты 36 секунд.

Лян Жуй побила предыдущий рекорд, установленный португалкой Инеш Энрикеш (4 часа 5 минут 56 секунд) на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году.

Второе место заняла еще одна китаянка Инь Хан (4:09.09), третье – австралийка Клэр Таллент (4:09.33).

У весь пьедестал заняли японцы - первым стал Хирооки Араи (3:44.25), вторым - Хаято Кацуки (3:44.31), третьим - Сатоси Маруо (3:44.52).

Двое российских ходоков Сергей Шарыпов и Клавдия Афанасьева не приняли участия в соревнованиях из-за расследования ИААФ - спортсмены якобы на тренировочном сборе в Киргизии работали с Виктором Чегиным, пожизненно отстраненным от тренерской деятельности.