Киселев и Старкова - чемпионы России в марафоне

Степан Киселев стал чемпионом России в марафонском забеге. Представитель Татарстана преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 35 секунд. Вторым стал Артем Алексеев из Башкирии, а бронзу завоевал Алексей Реунков.

Все три спортсмена выполнили норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне.

У женщин золото завоевала Наталья Старкова из Челябинской области, серебро и бронза - у Алины Прокопьевой и Натальи Пучковой, которые финишировали с интервалом в одну секунду.

Волгоград

Чемпионат России

Марафон

Мужчины

1. Киселев - 2:14.36

2. Алексеев - 2:15.32

3. Реунков - 2:15.40

Женщины

1. Старкова - 2:30.45

2. Прокопьева - 2:30.55

3. Пучкова - 2:30.56