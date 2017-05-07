Киселев и Старкова - чемпионы России в марафоне

Степан Киселев стал чемпионом России в марафонском забеге. Представитель Татарстана преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 35 секунд. Вторым стал Артем Алексеев из Башкирии, а бронзу завоевал Алексей Реунков.
Все три спортсмена выполнили норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне.
У женщин золото завоевала Наталья Старкова из Челябинской области, серебро и бронза - у Алины Прокопьевой и Натальи Пучковой, которые финишировали с интервалом в одну секунду.
Волгоград
Чемпионат России
Марафон
Мужчины
1. Киселев - 2:14.36
2. Алексеев - 2:15.32
3. Реунков - 2:15.40
Женщины
1. Старкова - 2:30.45
2. Прокопьева - 2:30.55
3. Пучкова - 2:30.56