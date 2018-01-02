Президент Федерации легкой атлетики Республики Мордовия (ФЛАРМ) Михаил Храмов сообщил, что чемпион мира 2005 года в спортивной ходьбе на 50 км Сергей Кирдяпкин завершил карьеру. В 2017 году 37-летний спортсмен был включен в список кандидатов в сборную России, но не был заявлен ни на один старт.

Кирдяпкин не мог участвовать в соревнованиях до тех пор, пока не вернет в Международную федерацию легкоатлетических федераций (ИААФ) призовые за аннулированные из-за нарушений антидопинговых правил результаты.

- Кирдяпкин завершил спортивную карьеру, - цитирует ТАСС Храмова.

Глава мордовской федерации легкой атлетики отметил, что не стоит ждать участия в соревнованиях и от чемпионки Игр-2008 в ходьбе на 20 км Ольги Каниськиной.