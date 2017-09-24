Кипчоге выиграл Берлинский марафон

Олимпийский чемпион Рио Элиуд Кипчоге стал победителем Берлинского марафона. Кениец преодолел дистанцию за 2 часа 3 минуты и 32 секунды. Вторым и третьим стали эфиопы Гуйе Адола (2:03.46) и Мосинет Жеремей (2:06.09).

Для Кипчоге это вторая победа в Берлинском марафоне. Он одержал победу в столице Германии в 2015 году. Отметим, что кенийскому бегуну не хватило 35 секунд до установления нового мирового рекорда. Лучшее достижение (2:02.57) по-прежнему принадлежит его соотечественнику Деннису Киметто. Установил он его также на Берлинском марафоне в 2014 году.

У женщин победу одержала также представительница Кении Глэдис Чероно (2:20.23), второй стала эфиопка Рути Ага (2:20.41), третьей - еще одна кенийка Валери Айябей (2:20.53).

Для Чироно это также вторая победа в Берлинском марафоне. Как и Кипчоге, она впервые выиграла его в 2015 году.