Кипчоге пробежал марафон за рекордное время, но достижение не будет засчитано

Кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию за рекордные 2 часа 24 секунды. Однако данный рекорд не будет засчитан. Забег прошел на трассе "Формулы-1" в итальянской Монце и был спонсорским мероприятием от крупного производителя спортивной экипировки.

Перед Элиудом Кипчоге, эритрейцем Зерсенаем Тадесе и эфиопом Лелисой Десисой ехали пейс-кары, которые снижали сопротивление воздуха, кроме того, впереди ехел темповый автомобиль, показывавший зеленой линией скорость, необходимую для преодоления двухчасового барьера.

Поскольку забег проходил в особых условиях, мировой рекорд остался прежним - 2 часа 2 минуты и 57 секунд. Установлен он был кенийцем Деннисом Киметто в Берлине в 2014 году.