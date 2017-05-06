Кипчоге пробежал марафон за рекордное время, но достижение не будет засчитано

Кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию за рекордные 2 часа 24 секунды. Однако данный рекорд не будет засчитан. Забег прошел на трассе "Формулы-1" в итальянской Монце и был спонсорским мероприятием от крупного производителя спортивной экипировки.
Перед Элиудом Кипчоге, эритрейцем Зерсенаем Тадесе и эфиопом Лелисой Десисой ехали пейс-кары, которые снижали сопротивление воздуха, кроме того, впереди ехел темповый автомобиль, показывавший зеленой линией скорость, необходимую для преодоления двухчасового барьера.
Поскольку забег проходил в особых условиях, мировой рекорд остался прежним - 2 часа 2 минуты и 57 секунд. Установлен он был кенийцем Деннисом Киметто в Берлине в 2014 году.
Eliud Kipchoge runs fastest marathon in history (2 hours, 24 seconds)– Darren Rovell (@darrenrovell) 6 мая 2017 г.
Will not count as world record due to pacing & hydration.#Breaking2 pic.twitter.com/b54yAYbgqO